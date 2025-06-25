شكرا لمتابعة خبر عن المحيميد: السجين يتمتع بحقوقه كاملة والمجتمع لم يعد رافضًا لدمجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد أن جميع الحقوق محفوظة لأي سجين خلال فترة سجنه، مشيرًا إلى وجود لجان وجمعيات متخصصة تعمل على دعم هذه الفئة، وتأهيلها للاندماج في المجتمع بعد انتهاء محكوميتهم.

وقال المحيميد في مداخلة عبر برنامج سيدتي:“أرى أن المجتمع لم يعد رافضًا للشخص الذي تعرض للسجن، والأنظمة في المملكة تحفظ للإنسان حقوقه.”

وأضاف:” جميع القوانين لدينا مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، ولدينا أنظمة تُفعّل الحماية الوقائية، والمساواة، وتكافؤ الفرص.”

كما أشار إلى أن السوابق القضائية تخضع لنظام قانوني محدد، لافتًا إلى أن لها مدة نظامية تبدأ من خمس سنوات، وبعدها يعتبر السجل نظيفًا وكأنها لم تكن.