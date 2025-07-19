سلسلة معدنية تنهي حياته.. جهاز الرنين المغناطيسي يقتل ستينيًا اندفع لإنقاذ قريبه في نيويورك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 يوليو 2025, 1:10 مساءً

توفي رجل في ولاية نيويورك الأمريكية بعدما جذبه جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) نتيجة ارتدائه سلسلة معدنية ثقيلة أثناء الفحص. وذكرت شرطة مقاطعة ناسو، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية، أن الحادث وقع يوم الأربعاء في مركز "ناسو أوبن إم آر آي" بمدينة ويستبري، عندما دخل الرجل البالغ من العمر 61 عامًا الغرفة أثناء إجراء فحص لأحد أقاربه، متجاهلًا التحذيرات بعدم الاقتراب. وأضافت الشرطة أن الرجل سمع صرخات قريبه خلال الفحص فاندفع إلى الداخل، ليجذب المجال المغناطيسي القوي السلسلة المعدنية حول عنقه بقوة، مما تسبب في سحبه نحو الجهاز وإصابته بجروح خطيرة توفي على إثرها في المستشفى بعد يوم من الحادث. وأوضح أطباء من مستشفى نورث شور الجامعي للشبكة أن الأجسام المعدنية تتحول إلى "مشروع قذائف" بفعل المجال المغناطيسي القوي، حيث قال تشارلز وينترفيلدت، مدير خدمات التصوير: "تندفع القطعة المعدنية كطوربيد نحو مركز المغناطيس". بدورها، شددت الدكتورة بايال سود على أهمية إجراءات السلامة الصارمة في مراكز التصوير، رغم ندرة وقوع إصابات أو وفيات بسبب جذب الأجهزة المغناطيسية للأجسام المعدنية. يُذكر أن مركز "ناسو أوبن إم آر آي"، الذي يمتلك عدة فروع في منطقة نيويورك، لم يصدر أي تعليق على الحادث عند استفسار الشبكة.

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