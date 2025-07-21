شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة تنظم ورشة «سلامة المنشآت الغذائية وأثرها الاقتصادي على الأسواق» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة أمس، ورشة عمل بعنوان «الشخص المسؤول في المنشأة الغذائية» بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بحضور رواد القطاع والمختصين، وعدد من ممثلي المنشآت الغذائية ورجال الأعمال والمهتمين؛ هدفت إلى رفع الوعي التنظيمي، وتسليط الضوء على المهام الحيوية لضمان سلامة الغذاء وجودة المنتجات وأثر ذلك على القطاعات الاقتصادية، تعزيزا للتكامل بين الجانبين.

وتناول المتحدثون في الورشة أهمية توعية المشاركين بتطبيق معايير سلامة الغذاء، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ لضمان إنتاج وتداول منتجات غذائية آمنة وصحية، إضافة إلى تحليل المخاطر، وتحديد النقاط الحرجة، وتطبيق أنظمة إدارة سلامة الغذاء، والرقابة على الجودة، وامتثال المنشآت الغذائية للمعايير والتشريعات، إضافة إلى مناقشة عدة محاور من أبرزها: أهمية دور مسؤول سلامة الغذاء في تعزيز الرقابة الذاتية داخل المنشآت، وضرورة تأهيله لتحديد المخاطر وتطبيق الإجراءات التصحيحية، إلى جانب دوره كحلقة وصل بين المنشأة والهيئة في متابعة التحديثات التنظيمية والالتزام بها.

ويأتي تنظيم الورشة تعزيزا للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للغذاء والدواء وغرفة مكة المكرمة، في سياق حرص الجهتين على مد جسور التواصل مع القطاع الخاص ورفع مستوى الوعي التنظيمي، وتسليط الضوء على مهام الشخص المسؤول في المنشآت الغذائية، وبيان أهميته ومتطلباته النظامية، إضافة إلى شرح الأدوار والمسؤوليات المترتبة على هذا الدور الحيوي؛ لضمان التزام المنشآت بمعايير السلامة وجودة المنتجات الغذائية، والتأكيد على المنشآت الغذائية بضرورة التحقق من سلامة منتجاتها.