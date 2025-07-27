العراق.. اعتقال 14 مسلحًا اقتحموا دائرة حكومية في العاصمة بغداد

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 08:19 مساءً كتب شريف احمد - قبضت قوات الأمن العراقية على 14 مسلحًا اقتحموا إحدى الدوائر الحكومية في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان اليوم: إن مسلحين اقتحمو دائرة تابعة لوزارة الزراعة العراقية في أثناء انعقاد اجتماع إداري فيها؛ مما تسبب بحالة ذعر بين الموظفين.

وأشارت إلى أن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع المسلحين؛ ونتج عنه إصابات في صفوف القوات.

وأضافت أنها اعتقلت (14) مسلحًا، وتقوم حاليًّا بملاحقة آخرين فروا من الموقع.