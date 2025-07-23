شكرا لمتابعة خبر عن وصول وفد سعودي كبير إلى دمشق لعقد المنتدى السعودي السوري بتوجيه من ولي العهد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، وذلك في إطار المنتدى السعودي – السوري الذي جاء بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

‎ويضم الوفد أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمرًا، ما يعكس حجم الاهتمام الرسمي والاقتصادي السعودي بتعزيز العلاقات مع سوريا.

‎ويهدف المنتدى إلى استكشاف فرص التعاون المشترك بين البلدين، وبحث إمكانيات توقيع اتفاقيات استراتيجية تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الرياض ودمشق، في خطوة قد تشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية.

‎وكان في استقبال الوفد وزراء الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار والطاقة المهندس محمد البشير والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل والسفير السعودي في سوريا الدكتور فيصل بن سعود المجفل.