تحويل الكفالة في النظام السعودي الجديد 2025: إجراءات بسيطة ومُبسّطة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقوم المملكة العربية السعودية بتطويرات كثيرة في الخدمات، ومن ضمن الأهداف لتحقيق النظام الجديد، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة نقل الكفالة، وتسعى دومًا السعودية إلى تطوير بيئة العمل، لكي تلائم كلًا من العمال وأصحاب الأعمال، ولضمان حق كلًا منهما في إطار القوانين الموضوعة من الحكومة.

خطوات نقل الكفالة في النظام الجديد بالسعودية

وفرت السعودية العديد من التسهيلات التي تتيح إنهاء عملية نقل الكفالة بنجاح بشكل إلكتروني، من خلال منصة قوى، ونوضح في النقاط التالية خطوات نقل الكفالة في النظام الجديد بالسعودية:

– لنقل الكفالة في النظام الجديد بالسعودية أولًا يقوم صاحب العمل الجديد بالدخول إلى منصة قوى.

– ثم يقوم بكتابة جميع المعلومات الخاصة بالعامل المراد نقله، يرجى التأكد من صحة المعلومات المقدمة عن العامل.

– يتم تقديم الطلب بشكل إلكتروني.

– كذلك يتم الانتظار حتى انتهاء الجهات المختصة من المراجعة.

– إذا كانت جميع الشروط متوافرة يتم الموافقة على النقل إلكترونيًا.

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شروط نقل الكفالة في النظام الجديد في السعودية

نقل الكفالة في النظام الجديد بالسعودية 2025 ولنقل الكفالة في النظام الجديد بالسعوديةأوضحت وزارة الموارد البشرية في السعودية بعض الشروط التي ينبغي الالتزام بها، لكي يتمكن أي شخص من نقل الكفالة، وهذه الشروط تضمن حق الكفيل والعامل.

– ينبغي أن يكون العامل المقدم طلب نقل الكفالة عمره يزيد عن 18 سنة.

– أن يكون العامل مسجل في الجهة التي يعمل فيها كموظف بشكل رسمي.

– لابد أن يكون مر عام على العامل كحد أدنى مع الكفيل الحالي.

– يشترط أن يكون لدى العامل إقامة رسمية سارية المفعول.

– توفير حد يكفي من الكفالات لدى الجهة التي سوف تستقبل العامل.

– توافق العنوان الوطني بين العامل وصاحب العمل الجديد.

– لابد أن تكون التراخيص النظامية للمنشأة الجديدة فعالة وغير منتهية الصلاحية.

– يشترط أن يكون سجل الكفيل الجديد ليس به أي مخالفة عمالية.

– لابد أن يحصل العامل على موافقة رسمية مكتوبة من الكفيل الحالي.

– يلزم إحضار تصديق رسمي من مكاتب العمل المختصة.

– لابد أن تكون العمالة الموجودة في الجهة المستقبلة للعامل إقامتهم سارية وليست منتهية.

هذه الشروط والخطوات تضمن سهولة وشفافية في عملية نقل الكفالة في النظام الجديد بالسعودية.