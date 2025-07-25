مع قرب إغلاق منصة قبول.. أولياء الأمور يطالبون بتمديد فترة التسجيل الجامعي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع اقتراب الموعد النهائي لإغلاق منصة “قبول” للتقديم الجامعي في المملكة، تصاعدت مطالب أولياء الأمور بضرورة تمديد فترة التسجيل، مؤكدين أن الكثير من الطلاب لم يتمكنوا بعد من إنهاء الإجراءات بسبب الضغط الكبير على المنصة وتحديثات المقاعد اليومية. عبر موقع الخليج 365.

مطالبات بتمديد فترة التقديم لضمان تكافؤ الفرص

أكد أولياء الأمور أن عملية التسجيل على منصة “قبول” واجهت بعض التحديات التقنية، إضافة إلى التحديثات المتكررة للمقاعد الشاغرة، ما أربك بعض المتقدمين وأخر خطوات اختيار الرغبات. وأشاروا إلى أن تمديد المهلة سيمنحهم الفرصة للمفاضلة بدقة بين الكليات المتاحة، خاصة مع إعلان تحديث الفرص الإضافية بشكل يومي حتى تاريخ 26 يوليو الجاري.

كما شدد البعض على أهمية مراعاة الفئات التي تنتظر ظهور نتائج التظلمات أو التنسيق الداخلي لبعض الجامعات، مما يستدعي توفير وقت إضافي لتكافؤ الفرص أمام الجميع.

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التعليم العالي: لا نية للتمديد حتى الآن

في المقابل، لم تُصدر وزارة التعليم العالي حتى الآن أي قرار رسمي بشأن التمديد، رغم متابعة فريق الدعم الفني للمنصة لشكاوى المستخدمين والعمل على حلها فورًا. ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى استغلال الأيام المتبقية وإتمام الإجراءات قبل إغلاق المنصة، مع التأكيد على أن تحديث المقاعد مستمر بشكل يومي.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوزارة تدرس حاليًا حجم الطلبات ومعدلات التسجيل لتحديد إمكانية التمديد من عدمه، مع مراعاة الجدول الزمني لبداية العام الجامعي الجديد في جميع الجامعات السعودية.