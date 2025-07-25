أرباح نقدية.. العربي السعودي يوزع 1.29 مليار ريال عن النصف الأول من 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يُعد البنك العربي الوطني السعودي واحد من المؤسسات البنكية التي تعتمد عليها السعودية في إنجاز العديد من العمليات المصرفية وتحقيق الأرباح السنوية، وقد تم الإعلان عن توزيع 1.29 مليار ريال عن النصف الأول من 2025، وتعتبر هذه النسبة من النسب الجيدة بالنسبة للنسبة التي تم الإعلان عنها في العام الماضي لهذا الوقت، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بهذه الأرباح التقديم.

العربي الوطني يوزع 1.29 مليار ريال عن النصف الأول من 2025

تم الإعلان من قبل رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني خلال الجلسة التي انعقدت أمس عن توزيع الأرباح الخاصة بالنقدية خلال النصف الأول من عام 2025، من خلال السطور التالية سوف نتعرف على أبرز التفاصيل الخاصة بالبيان الذي أوضحه البنك:

رأس المال الحالي تم تخصيصه بقيمة 20000 مليون ريال سعودي.

سجل عدد الأسهم 2000 مليون سهم.

إجمالي عدد الأرباح الموزعة 1294.43 مليون ريال.

النسبة من رأس المال 6.5% وهذه النسبة تم احتسابها بعد خصم الزكاة.

تاريخ استحقاق هذه الأرباح في يوم 27 يوليو 2025.

تاريخ رف الأرباح يوم 6 أغسطس 2025.

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التطور التاريخي للتوزيعات النقدية في البنك العربي الوطني السعودي

بعد أن تم التعرف على التوزيع النهائي الخاص بالنصف الأول للعام الجاري، يجب أن يتم التعرف على التطور التاريخي لهذه التوزيعات على مجموعة من السنوات، ومن خلال التعرف على هذا التطور سوف نرصد أن هناك العديد من التطورات التي نفذها البنك خلال السنوات السابقة، ونحن سوف نسرد لكم هذا التطور من خلال السطور التالية:

آخر 3 سنوات مالية: التوزيع النقدي للسهم 3.14 ريال سعودي، سعر السهم 17.42 ريال سعودي، العائد على العائد الأساسي 18.00%.

آخر 5 سنوات مالية: التوزيع النقدي للسهم 4.04 ريال سعودي، سعر السهم 20.28 ريال سعودي، العائد على العائد الأساسي 19.90%.

آخر 10 سنوات مالية: التوزيع النقدي للسهم 7.09 ريال سعودي، سعر السهم 15.24 ريال سعودي، العائد على العائد الأساسي 46.49%.

تم الإعلان من قبل العربي الوطني يوزع 1.29 مليار ريال عن النصف الأول من 2025 وهذا الخبر أصبح واحد من اهم الأخبار الاقتصادية التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث إن هذا الخبر يهتم به العديد من المستثمرين داخل السعودية.