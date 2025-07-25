استمرار الفرص الإضافية عبر منصة “قبول” حتى 26 يوليو مع تحديث المقاعد الشاغرة يوميًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تشهد منصة “قبول” الإلكترونية إقبالًا واسعًا من الطلاب الراغبين في التقديم للجامعات والكليات داخل المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الجهات المختصة عن استمرار الفرص الإضافية حتى يوم 26 يوليو 2025، مع التأكيد على وجود تحديث يومي للمقاعد الشاغرة عبر المنصة. وتُعد هذه الفترة فرصة ذهبية للطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم أو لم تُقبل رغباتهم خلال المراحل الأساسية للتسجيل. عبر موقع الخليج 365.

ما المقصود بالفرص الإضافية في منصة قبول؟

الفرص الإضافية هي مرحلة تتيح للطلاب إمكانية التقديم على الكليات المتبقية والتي لا تزال تحتوي على مقاعد شاغرة بعد انتهاء مراحل القبول الرئيسية. وتُفتح هذه المرحلة بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الطلاب للالتحاق بالتعليم العالي، سواء في الجامعات الحكومية أو الأهلية، وفقًا للشروط والمعايير المعتمدة من وزارة التعليم.

وتتيح المنصة للطلاب استعراض المقاعد المتوفرة بشكل يومي، حيث يتم تحديث البيانات تلقائيًا بحسب حالة التسجيل والقبول في كل كلية، مما يسمح للمتقدم باختيار التخصص المناسب له من بين الخيارات المتاحة، قبل غلق باب التسجيل في 26 يوليو.

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نصائح مهمة للطلاب عند التقديم عبر منصة قبول

ينصح خبراء التعليم طلاب الثانوية العامة بمتابعة المنصة بشكل يومي لرصد المقاعد الجديدة أولًا بأول، خاصةً أن بعض التخصصات قد تصبح متاحة فجأة نتيجة انسحاب طالب آخر أو عدم استكمال إجراءات القبول. كما يُفضل ترتيب الرغبات وفقًا للأولوية الحقيقية لدى الطالب، مع التأكد من إدخال البيانات بدقة لتجنب رفض الطلب.

ومن المهم أيضًا الاستعانة بخدمة الدعم الفني للمنصة حال وجود أي استفسارات أو مشاكل أثناء التسجيل، حيث توفر “قبول” فريق دعم متخصص للرد السريع على تساؤلات المتقدمين، وضمان إتمام الطلب في الموعد المحدد.