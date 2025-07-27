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النيابة العامة : الاتجار بالأشخاص جريمة كبرى موجبة للتوقيف وعقوبتها مشددة

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  • النيابة العامة : الاتجار بالأشخاص جريمة كبرى موجبة للتوقيف وعقوبتها مشددة 1/2
  • النيابة العامة : الاتجار بالأشخاص جريمة كبرى موجبة للتوقيف وعقوبتها مشددة 2/2

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الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعد من الجرائم الكبرى التي توجب التوقيف، وتستوجب مساءلة جزائية مشددة.

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن المقصود بجريمة الاتجار بالأشخاص هو: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله، من أجل إساءة استغلاله.

والجدير بالذكر أن هذا التوضيح يأتي في إطار الحملات التوعوية التي تطلقها النيابة العامة بهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاتجار بالبشر.

ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

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