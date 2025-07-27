شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة : الاتجار بالأشخاص جريمة كبرى موجبة للتوقيف وعقوبتها مشددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعد من الجرائم الكبرى التي توجب التوقيف، وتستوجب مساءلة جزائية مشددة.

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن المقصود بجريمة الاتجار بالأشخاص هو: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله، من أجل إساءة استغلاله.

والجدير بالذكر أن هذا التوضيح يأتي في إطار الحملات التوعوية التي تطلقها النيابة العامة بهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاتجار بالبشر.