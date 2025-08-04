إضافة خدمة الشحن »rsx1« إلى ميناء جدة الإسلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن إضافة خدمة الشحن الجديدة «RSX1» التابعة لشركة «GOODRICH» إلى ميناء جدة الإسلامي، في خطوة تُعزز تنافسية الموانئ السعودية، وتُسهم في توسيع شبكة الربط البحري، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم الصادرات الوطنية، بما يعكس مكانة المملكة الرائدة في قطاع النقل البحري وسلاسل الإمداد العالمية.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ3 موانئ إقليمية وعالمية، تشمل ميناء بورتسودان في السودان، وميناء جيبوتي في جيبوتي وميناء جبل علي بالإمارات، بطاقة استيعابية تصل إلى 720 حاوية قياسية.

يأتي ذلك ضمن جهود «موانئ» لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث. يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يعد من أبرز الموانئ في المنطقة من حيث الطاقة الاستيعابية، إذ تصل قدرته إلى 130 مليون طن، ويتميز الميناء ببنية تحتية متقدمة تشمل 62 رصيفا متعددة الأغراض، إلى جانب عدد من المحطات المتخصصة، منها محطتان لمناولة الحاويات، ومحطتان للبضائع العامة، إضافة إلى حوضين مخصصين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، ومجموعة أرصفة مخصصة لتقديم الخدمات البحرية.