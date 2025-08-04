جامعة القصيم الأعلى في نتائج اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة القصيم إنجازا أكاديميا جديدا، تمثل في حصولها على التصنيفات الأعلى ضمن نتائج اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة لعام 2025م، الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك بتحقيق تخصصاتها الصحية للفئتين (A وB)، مما يعكس جودة البرامج التعليمية وكفاءة مخرجات الجامعة في التخصصات الصحية.

وجاءت تخصصات الطب البشري والتمريض ضمن الفئة (A) - أعلى فئة تقييمية - بينما حققت تخصصات الصيدلة، وطب الأسنان، والمختبرات الطبية الفئة (B)، وذلك في تقارير الأداء التي تصدرها الهيئة لطلبة وخريجي الكليات الصحية في الجامعات السعودية.

ويعد اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة (SLE) أحد الاختبارات الوطنية المعيارية التي تجريها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويهدف إلى قياس مدى امتلاك الطلبة والخريجين في مختلف التخصصات الصحية للمعارف والمهارات المهنية والسريرية المكتسبة خلال فترة دراستهم الجامعية.

ويعد هذا الاختبار مؤشرا رئيسا على جودة التعليم الصحي في الجامعات السعودية، ومدى كفاءة مخرجاتها.

وسجل طلبة وخريجو جامعة القصيم أداء متميزا في هذه الاختبارات خلال الأعوام الماضية، مما أسهم في تعزيز تصنيف الجامعة ضمن أعلى فئات التقييم، في إنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه برامجها الأكاديمية، وحرصها المستمر على تطوير بيئة تعليمية ترتكز على التميز وضمان الجودة.