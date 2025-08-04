وزارة الاتصالات تطلق مبادرة تبني التقنية AdopTech

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الثالثة من مبادرة تبني التقنية AdopTech، بهدف دعم تنفيذ 15 مشروعا لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة داخل منشآت صناعية ولوجستية رائدة، وذلك ضمن بيئة تشغيلية تحفز الابتكار، وتسهم في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وتسعى هذه المرحلة إلى تمكين الشركات التقنية ورواد الأعمال من تقديم حلول مبتكرة لمعالجة تحديات تشغيلية واقعية في القطاعات المستهدفة، من خلال مشاريع إثبات مفهوم تنفذ بالشراكة مع منشآت صناعية ولوجستية مختارة، بما يسهم في تفعيل دور التقنية في رفع كفاءة الأعمال ودعم تنافسية القطاعات الحيوية.
وتستهدف المبادرة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتبني الحلول الرقمية، من خلال بيئة محفزة تتيح للمشاركين اختبار حلولهم التقنية وتطويرها في سياقات واقعية، مما يعزز من جاهزيتها للتوسع والنمو.
وتدعو الوزارة المهتمين من الشركات التقنية ورواد الأعمال ممن يملكون حلولا تقنية مبتكرة في القطاعين الصناعي واللوجستي، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://mcit.gov.sa/ar/eti.
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