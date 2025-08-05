شكرا لقرائتكم خبر أكثر من 19 ألف وجبة و350 أسرة مستفيدة من مبادرة «خير» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم مشروع حفظ النعمة التابع لجمعية «خير» بمنطقة الحدود الشمالية في تنفيذ سلسلة من المبادرات المجتمعية خلال النصف الأول من 2025، استهدفت حفظ فائض الطعام وإعادة توزيعه على الأسر المستفيدة في مدينة عرعر، ضمن جهودها لتعزيز التكافل الاجتماعي والحد من الفاقد الغذائي.

وبلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها منذ بداية العام أكثر من 19 ألف وجبة، تنوعت ما بين وجبات جاهزة وفوائض غذائية مجمعة من 207 مناسبات مختلفة، بجهود 100 متطوع ساهموا بآلاف الساعات في فرز وتجهيز وتوزيع الأطعمة بشكل صحي وآمن.

وشملت كميات الفائض الغذائي الذي تم حفظه نحو 4135 كجم من الأرز، و2107 كجم من اللحوم، و182 سلة خضروات، و993 كرتونا من التمور، و1007 كراتين من الحلويات.

واستفادت من هذه الجهود أكثر من 350 أسرة شهريا، حيث تم توزيع الفائض بطريقة تحفظ كرامة المستفيد وتراعي شروط الصحة والسلامة الغذائية.

ويهدف المشروع إلى الحد من الهدر الغذائي، وتحويل فائض الطعام إلى مصدر دعم للأسر المتعففة، ضمن جهود وطنية لتحقيق الاستدامة الاجتماعية، وتنمية الوعي بأهمية حفظ النعمة واحترامها، بما ينسجم مع القيم الإسلامية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي وتطوير المبادرات المجتمعية.