الاهلية والاستحقاق.. الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 92

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعد حساب المواطن واحد من بين أبرز المبادرات الحكومية التي أطلقتها الحكومة السعودية من أجل مساعدة المواطنين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل في الحصول على الدعم اللازم لهم، وبالتزامن مع نهاية كل شهر يتزايد البحث من قبل الكثير من المستفيدين عن الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن أهلية الاستحقاق لحساب المواطن وسوف نتعرف من خلال موقعنا الخليج 365 عن طريقة الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن أهلية استحقاق حساب المواطن دفعة 92

يستطيع كافة مستفيدي حساب المواطن من الاستعلام عن أهلية الاستحقاق إلكترونيًا وبكل سهولة وهذا يتم من خلال اتباع بعض الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن “من هنا“. تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. تحديد تبويب الدفعات المالية. الاطلاع على تفاصيل الدفعة رقم 92 سواء استحقاق الدعم أم لا. في حالة عدم أهلية استحقاق الدعم من الممكن تقديم اعتراض في المهلة المحددة من قبل البرنامج.

شاهد أيضًا: موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس 2025 وخطوات الاستعلام عن قيمة الدعم

شروط استحقاق دعم حساب المواطن 2025

للاستفادة والحصول على دعم حساب المواطن قد حددت الجهات المختصة مجموعة من المتطلبات التي يتعين أن تنطبق على المستفيدين وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يتعين أن يكون الشخص المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم وفي حين الانتقال يجب ألا تزيد المهلة عن 3 أشهر.

يشترط امتلاك الشخص المستفيد الجنسية السعودية.

يجب أن يكون دخل الأسر متوافق مع الحد الأدنى للحصول على الدعم.

ألا يكون لدى الشخص المتقدم أي عقارات باهظة الثمن.

يتعين ألا يكون الشخص المتقدم مقيم في دار إيواء أو رعاية تابع للحكومة السعودية.

ضرورة تطابق جميع البيانات المقدمة مع بيانات الجهات الحكومية الرسمية.

موعد صرف حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد محدد يتم فيه صرف دعم حساب المواطن وهو يوم 10 من كل شهر ميلادي ما لم يكن اليوم يصادف عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية لأنه في هذه الحالة يتم حينها تقديم موعد الصرف أو تأخيره وعندها تقوم الوزارة بإصدار بيان على الصفحة الرسمية توضح فيه موعد الصرف الجديد لحساب المواطن.

يعتبر حساب المواطن واحد من بين أهم المساعدات الحكومية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لخدمة المواطنين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء المملكة، ولكن يتعين أن يكون متوفر لدى الشخص المتقدم الشروط التي تم تحديدها من قبل الوزارة للحصول على الدعم.