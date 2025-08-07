شكرا لمتابعة خبر عن وصول 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى السويداء لمساعدة الشعب السوري .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصلت أمس إلى محافظة السويداء بسوريا 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة تحمل على متنها الاحتياجات الإنسانية الضرورية، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية.

وتعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء في سوريا، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في مختلف.

وقد لقيت المبادرة السعودية ترحيبًا واسعًا من المواطنين السوريين، الذين عبروا عن امتنانهم للمواقف الأخوية والدعم الإغاثي الذي قدمته المملكة في وقت الحاجة، مؤكدين أن هذه الوقفة تجسد معاني التضامن الإنساني والروابط العميقة بين الشعبين، بحسب الإخبارية .