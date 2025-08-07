متى يُصدر تصريح العمرة 1447 بعد التقديم؟ وزارة الحج توضح

عدن - ياسمين عبدالعظيم - متى يُصدر تصريح العمرة بعد التقديم؟ حيث إنه انتهاء موسم الحج يبدأ المسلمون في حجز تصاريح لأداء العمرة مرة أخرى، ويتسابق آلاف المواطنين والزوار لاستكمال خطوات التسجيل الرسمية وأداء مناسك العمرة بأمان، والحصول على التصريح وطباعته عبر منصة أبشر الرقمية أهم الخطوات؛ لهذا عن طريق موقع الخليج 365 سوف نعرض التفاصيل.

متى يُصدر تصريح العمرة بعد التقديم

إن إصدار تصاريح العمرة لعام 2025م تبدأ مباشرةً بعد انتهاء موسم الحج على الفور، وهذا يوافق أواخر شهر ذي الحجة أو بداية محرم، فقد بدأ موسم العمرة الجديد في 26/ 27 يونيو 2025م الماضي، ويتم التقديم على استخراج تصريح العمرة عبر منصة نسك التابعة لوزارة الحج “من هُنا“.

إجراءات العمرة وخطوات تنظيمية لأداء العمرة

عند الرغبة في أداء العمرة الموسم الجديد 1447 هـ يتم اتباع بعض الخطوات لاستخراج التأشيرة حتى حجز موعد العمرة من خلال التطبيقات الرئيسية، وجاءت إجراءات العمرة على النحو التالي:

الحصول على تأشيرة عمرة عبر منصة نسك أو منصة التأشيرات السعودية.

حجز تذكرة سفر ذهاب وعودة.

استخراج تصريح عمرة من خلال نسك أو توكلنا.

تأكيد حجز الإقامة والمواصلات داخل السعودية.

ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للعمرة تبعًا للتصريح.

شروط العمرة الأساسية

تتشكل شروط العمرة لعام 1447/ 2025 في عدد من المتطلبات الدينية والصحية واللوجستية ينبغي توفرها قبل التقديم لإصدار التصريح، وهي تأتي على النحو الآتي:

لا بد من أن يكون المتقدم مسلمًا.

لا تجب العمرة على العبد، فينبغي أن يكون حر.

أن يكون بالغًا عاقلًا.

يُشترط امتلاك القدرة البدنية والمالية.

أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية تفاصيل الموسم الجديد من العمرة، والذي يبدأ مباشرةً بعد موسم الحج لعام 1446 هـ ويمتد هذا الموسم حتى أوائل شهر شوال لعام 1447 هـ، مما يمنح آلاف المسلمين فرصة لأداء المناسك.