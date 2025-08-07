شكرا لقرائتكم خبر المملكة توقع اتفاقية مع »IMO« لدعم الاستدامة البحرية الدولية وتأهيل المزيد من الكوادر في القطاع البحري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت السعودية ممثلة في الهيئة العامة للنقل، اتفاقية تعاون مع المنظمة البحرية الدولية «IMO»، لتنفيذ مشروعين دوليين نوعيين هما مشروع «GloNoise» الهادف إلى الحد من الضوضاء تحت سطح البحر، ومشروع «NextWave Seafarers» الذي يعنى بتأهيل الجيل القادم من الكوادر البحرية، وذلك في إطار جهود المملكة لدعم المبادرات البحرية الدولية، الرامية إلى تعزيز استدامة القطاع البحري ورفع كفاءته البيئية والبشرية.

ومثل المملكة في توقيع الاتفاقية المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية المهندس كمال بن أحمد الجنيدي، فيما مثل المنظمة مدير إدارة تنفيذ التعاون التقني الدكتور خوسيه ماثيكال.

ويسهم مشروع «GloNoise» في تقليل الأثر البيئي للضوضاء المشعة تحت الماء، بما يعزز حماية النظم البيئية البحرية، بينما يركز مشروع «NextWave Seafarers» على معالجة النقص في الكفاءات البشرية المؤهلة، من خلال تدريب 20 متدربا ومتدربة من الدول النامية وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل البحري، إلى جانب دعم تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في هذا القطاع الحيوي.

وتجسد هذه الاتفاقية التزام المملكة بدورها الريادي في صناعة النقل البحري، وحرصها على دعم الاستدامة البيئية وتمكين الكفاءات البشرية على المستوى الدولي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز حضور المملكة ودورها الفاعل في صناعة النقل البحري.