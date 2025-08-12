انت الان تتابع متسابق برازيلي بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يروي قصة "التوفيق" والعرفان "لقيادة المملكة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عبّر المتسابق محمد متولي، القادم من دولة البرازيل للمشاركة في الفرع الخامس من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, عن مشاعره الفيّاضة خلال زيارته الأولى للمملكة وأدائه للعمرة ومشاهدته الكعبة المشرفة لأول مرة في حياته، مؤكدًا أن "بركة القرآن الكريم" كانت السبب الأسمى لوصوله إلى هذا المقام العظيم.

وقال متولي في حديثه: "درستُ الطب في البرازيل، وكنت أخصص خمس ساعات يوميًا لحفظ القرآن، وساعة واحدة فقط لمراجعة منهجي الدراسي، لكنني وجدت في تلك الساعة من البركة ما يعادل ساعات من التحصيل, اليوم، ببركة هذا القرآن، أقف أمام الكعبة، وهذا فضل لا يُقاس".

وأضاف بتأثر بالغ: " عندما وقعت عيناي على الكعبة للمرة الأولى، شعرت براحة لا توصف، وسكينة لا تُشرح، وأمان لم أشعر به من قبل... إنها لحظة اختلط فيها الدعاء بالدموع والشكر".

وأشاد محمد متولي بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي وجدها في المسابقة، قائلاً: يعجز لساني عن شكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا التنظيم الاستثنائي، وعلى تذليلهم كل العقبات للمشاركين من مختلف دول العالم ولقد جعلونا نشعر وكأننا في وطننا وبين أهلنا".