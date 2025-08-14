المعرفة والابتكار: ركيزة التفوق وقوة الأمم في عصر التحديات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المعرفة والابتكار.. قوة الأمم ومفتاح التفوق

نائب الأمين العام في جمعية عناية الصحية، مشاري محمد بن دليلة، يؤكد على أهمية الاستثمار في المعرفة والابتكار كمفتاح للتفوق في عصر التحديات.

تاريخ الاستثمار في المعرفة

في عصور قديمة، تناول أفلاطون مفهوم المعرفة، وأكد بن دليلة أنها تشمل البيانات، المعلومات، العلم، والحكمة، وتؤدي إلى الحلول والخبرة.

أنواع المعرفة

تتنوع المعرفة بين الصريحة، الضمنية، الإجرائية، المفاهيمية، التجريبية، الحسية، الفلسفية، والعلمية، وتأتي من مصادر داخلية وخارجية.

الإبداع والابتكار

الإبداع يولد الأفكار الجديدة، والابتكار يحولها إلى واقع ملموس، والاختراع هو إنتاج غير مسبوق، وهما يعززان المنظمات ويجعلانها تتفوق على المنافسين.

رؤية المملكة 2030

تولت رؤية المملكة 2030 اهتمامًا كبيرًا بالمعرفة والابتكار، واستفادت منها في دفع التنمية وتعزيز مكانة الوطن، مما يؤكد أن الاستثمار في المعرفة هو المفتاح للتقدم والتطور المستدام.