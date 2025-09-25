12 مدربًا في دوري ” يلو ” يستقطب اهتمام ” المدرسة الأوروبية”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انطلق الموسم المنتظر بمشاركة 18 فريقًا، وسط توقعات بمنافسة قوية على الصعود بين العديد من الأندية. ومن خلال فقرة هنا الأولى نرصد لكم الأندية التي حسمت ملف المدربين مبكرًا لكي يتنسى لها التعاقد مع اللاعبين المناسبين وفقًا لرؤية الأجهزة الفنية، واللافت أن الموسم الجديد سيشهد مشاركة غير مسبوقة لـ “المدرسة الأوروبية”.

### مدربون أوروبيون يقودون 12 فريقًا

ومن بين 18 مدربًا يقود المدربون الأوروبيون 12 فريقًا في دوري يلو للموسم، فيما تتصدر البرتغال بـ 4 مدربين، تليها فرنسا بمدربين اثنين وكذلك إسبانيا، ومدرب واحد من كل من كرواتيا، صربيا، مقدونيا وإيطاليا.

### تونس تحافظ على الحضور العربي

حافظت تونس على الحضور العربي على مستوى مدربي دوري يلو بمدربين اثنين، فيما جاءت المدرسة اللاتينية بـ3 مدربين من أوروغواي، البرازيل وتشيلي، بينما تواجد مدرب وطني واحد.

### قائمة مدربي أندية يلو للموسم 2025-2026:

– الباطن .. غريغوري دوفرينيس “فرنسا”

– الجبلين .. ريكاردو تشيو “البرتغال”

– أبها .. دامير بوريتش “كرواتيا”

– الفيصلي.. جيوفاني سوليناس “ايطاليا”

– العربي .. خواكين لوبيز “إسبانيا”

– الأنوار .. ديفيد باتريسيو “البرتغال”

– الجبيل .. بيدرو رودريغيز “البرتغال”

– جدة .. روبيرتو اوليفيرا “البرازيل”

– البكيرية .. ليوناردو راموس “أوروغواي”

– العروبة .. سلافشي فوينيس “مقدونيا”

– العدالة .. محمد العياري “تونس”

– الرائد .. جورجي مندوسا “البرتغال”

– الطائي .. كارلوس هيرنانديز “إسبانيا”

– الدرعية .. صبري لموشي “فرنسا”

– الجندل .. زوران ميلينكوفيتش “صربيا”

– الزلفي .. خالد القروني “السعودية”

– الوحدة .. خوسييه سييرا “تشيلي”

– العلا .. يوسف المناعي “تونس”