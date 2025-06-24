الامارات | اللجنة الأولمبية واتحاد الكاراتيه يحتفلان بـ «اليوم الأولمبي العالمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم اتحاد الإمارات للكاراتيه بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، احتفالًا خاصًا بمناسبة اليوم الأولمبي العالمي، في احتفالية استضفتها الصالة الرياضية بمدرسة»شيفلد«بدبي، تخللها عروضاً فنية مميزة بمشاركة لاعبي ولاعبات أكاديمية»منتور«، ونادي الفجيرة للفنون القتالية.

وجاءت الاحتفالية، في إطار حرص اللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الإمارات للكاراتيه على تعزيز دور الرياضة في المجتمع الإماراتي، وتشجيع كافة أفراد المجتمع على تبني نمط حياة نشط وصحي.

وتخللت الاحتفالية، التي حضرها المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، محمد بن درويش، ونائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه راشد آل علي، وأعضاء الاتحاد، أنشطة رياضية وتعريفية تهدف إلى نشر الثقافة الأولمبية وتعزيز قيم التميز، الصداقة، والاحترام.

وقال راشد آل علي، في تصريحات صحافية:»فخورون بالمشاركة في اليوم الأولمبي العالمي الذي يُجسّد القيم السامية للحركة الأولمبية«، مضيفاً أن:»الرياضة لغة عالمية توحّد الشعوب، والكاراتيه تحديدًا تُعزّز الانضباط والاحترام والثقة بالنفس، وهي قيم نحرص على غرسها في الأجيال القادمة من خلال مثل هذه المبادرات«.

وتابع:»وجودنا اليوم هو رسالة بأن الرياضة ليست نشاطًا بدنيًا فقط، بل هي أسلوب حياة ومصدر لبناء المجتمعات المتماسكة".