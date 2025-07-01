مونديال الأندية: تياغو سيلفا بعد التغلب على إنتر "متأكد أن جماهير ميلان سعيدة"

الرياص - اسماء السيد - فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : وجّه المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا رسالة ضمنية لجماهير ميلان، الغريم التقليدي لإنتر، بعد فوز فريقه فلوميننسي بهدفين نظيفين في ثمن النهائي وبلوغه ربع نهائي مونديال الأندية بكرة القدم قائلا الإثنين "أنا متأكد أن جماهير ميلان سعيدة".

وقاد المدافع البالغ 40 عاما فريقه إلى فوز مفاجئ على إنتر ميلان وصيف بطل أوروبا على ملعب بانك أوف أميريكا في شارلوت.

قال في تصريحات لمنصة "دازون" للبث التدفقي "كنا نعلم أنه ليس خصما سهلا. لقد لعبوا قبل أقل من شهر نهائي دوري أبطال أوروبا (أمام باريس سان جرمان الفرنسي)، لكننا اليوم خضنا مباراة رائعة"، مضيفا "لم تكن هناك طريقة أخرى للفوز".

وشارك تياغو سيلفا هذه المرة ضمن ثلاثي في محور الدفاع، في تغيير تكتيكي أجراه مدرب فلوميننسي، البرتغالي ريناتو غوتشو، بهدف الحد من خطورة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس ومهاجمي الـ"نيراتزوري".

وأضاف في تحليله "بقينا موحّدين دائما. لقد قدمنا أداء دفاعيا ممتازا، على الرغم من أنهم صعّبوا علينا الأمور".

ووجّه سيلفا تحية ضمنية لجماهير ميلان، الغريم التقليدي لإنتر، مستذكرا فترته في الـ"روسونيري" بقوله "أنا متأكد أن جماهير ميلان سعيدة بخسارة إنتر وبفوزنا نحن".

من جهته، وصف المهاجم الكولومبي جون أرياس في تصريحاته لقناة "سبورت تي في" البرازيلية، انتصار فلوميننسي بأنه "خطوة عملاقة" في حلم الفوز بكأس العالم للأندية.

قال "إنتر ميلان قوة كبرى في كرة القدم العالمية، ووصيف دوري أبطال أوروبا. اليوم يحتفل الفريق، وتحتفل جماهيرنا، لأن هذا الفوز مهم للغاية لنادينا وللبرازيل ولقارة أميركا الجنوبية".