حريق في خراج بلدة عزة وفرق الدفاع المدني تعمل على اخماده

شبّ ​حريق​ كبير في خراج بلدة عزة، أتى على مساحة واسعة من اشجار الزيتون والاعشاب اليابسة. وعلى الفور هرعت فرق من الدفاع المدني، وتعمل على اخماده بظروف صعبة بسبب وعورة المكان.

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