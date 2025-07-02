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الامارات | شتوتغارت يتعاقد مع نوح درويش من برشلونة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 يوليو 2025

شتوتغارت - د.ب.أ

تعاقد فريق شتوتغارت، الفائز بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم، مع نوح درويش، الفائز بكأس العالم تحت 17 عاماً، قادماً من فريق برشلونة الإسباني.

وذكر شتوتغارت، أمس، أن الألماني نوح لاعب خط الوسط المهاجم (18 عاماً) وقّع على عقد مدته أربعة أعوام يمتد حتى 2029.

وانضم درويش إلى أكاديمية برشلونة في 2023 من فرايبورج، ولم يتمكن من الصعود إلى الفريق الأول.

وارتدى درويش شارة قيادة المنتخب الألماني تحت 17 عاماً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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