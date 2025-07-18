ليفربول مهتم بضم الفرنسي إيكيتيكيه من فرانكفورت (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لندن : يستعد ليفربول، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، للتقدم بعرض إلى أينتراخت فرانكفورت الألماني من أجل اقناعه بالتخلي له عن المهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكيه بعدما فشل في ضم السويدي ألكسندر أيزاك من مواطنه نيوكاسل، وذلك وفق ما أفادت التقارير الجمعة.

وانتقل اهتمام ليفربول نحو الفرنسي البالغ 23 عاما بعدما وصلت مساعيه لضم أيزاك إلى حائط مسدود لأن نيوكاسل يريد 150 مليون جنيه استرليني للتخلي عن نجمه السويدي.

ويسعى "الحمر" إلى حسم مسألة التعاقد مع الدولي الفرنسي في نهاية هذا الأسبوع بعدما ألمح اللاعب إلى رغبته بالانتقال إلى "أنفيلد" بحسب التقارير.

ويستعد ليفربول الذي خسر مؤخرا مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا في حادث سير مروع، لتقديم عرض يزيد عن 70 مليون جنيه استرليني (94 مليون دولار) لضم إيكيتيكيه الذي يثير أيضا اهتمام نيوكاسل ومانشستر يونايتد.

وسجل الفرنسي ما مجموعه 26 هدفا في 64 مباراة خاضها مع فرانكفورت في كافة المسابقات، بينها 22 الموسم الماضي، منذ انضمامه إليه من باريس سان جرمان في بداية عام 2024.

ويُعتقد أيضا أن ليفربول على استعداد لبيع المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس، بينما رفض عرضا من بايرن ميونيخ الألماني للتخلي عن الكولومبي لويس دياس.

وأنفق ليفربول هذا الصيف 116 مليون جنيه استرليني لضم صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس، بالإضافة إلى التعاقد مع المدافعين الهولندي جيريمي فريمبونغ والمجري ميلوش كيركيز.