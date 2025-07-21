شكرا لقرائتكم خبر عن "رديف" الأهلي والزمالك "مغانم" الأندية المصرية فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

مازالت معركة الانتقالات الصيفية تحمل الكثير من المفاجآت قبل 15 يوماً فقط من غلق القيد الصيفي وانتهاء موسم الانتقالات بشكل رسمي، حيث تتنافس الأندية على ضم أفضل اللاعبين لدعم صفوفها استعداداً لموسم قوي ومختلف عن المواسم السابقة، وتضع أندية الدوري أعينها على اللاعبين الذين يتخلى عنهم الأهلي والزمالك باعتبارهم نجوم الصف الأول ومغانم يمكن التفاوض عليها حال طلب القطبين ضم لاعبين آخرين من أي ناد.

عمر الساعي

نجح النادي المصري فى الحصول على خدمات عمر الساعي لاعب النادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك بعد مفاوضات مع القلعة الحمراء، كان من المقرر أن يتم خلالها انتقال أحمد عيد لاعب المصري إلى الأهلي، قبل أن يتراجع مسئولو الفريق الأحمر في اللحظات الأخيرة عن إتمام الصفقة، ويتم الموافقة على إعارة عمر الساعي فقط.

سيراميكا يفوز بنصيب الأسد

فاز فريق سيراميكا بنصيب الأسد من صفقات "رديف" الأهلي، بعدما تعاقد مع كريم الدبيس، ظهير أيسر النادى الأهلى، لمدة موسم على سبيل الإعارة، كما نجح مسئولو سيراميكا أيضاً في الحصول على خدمات خالد عبد الفتاح بعد خروجه من حسابات الأهلي، وكذلك كريم نيدفيد في صفقة انتقال حر بعد حصوله على الاستغناء الخاص به من القلعة الحمراء، وذلك مقابل عودة محمد شكري إلى القلعة الحمراء.

مصطفى شلبي

وقع مصطفى شلبي ، لاعب نادي الزمالك، على عقود انتقاله إلى البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك ضمن صفقة انتقال أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي إلى القلعة البيضاء، في صفقة بيع نهائي، حيث وافق شلبي على جدولة مستحقاته مع الزمالك للرحيل إلى البنك الأهلي.

مهاب ياسر وأحمد رفاعي ومحمد عاطف وأحمد محمود

انتقال مهاب ياسر لاعب فريق الزمالك إلى صفوف نادي حرس الحدود، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة النادي الأبيض في تغيير دمائه، وتنازل مهاب ياسر عن كامل مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك، من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى حرس الحدود، تقديرًا منه للفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، ورغبته في الحصول على فرصة مشاركة أكبر في الدوري الممتاز، كما انتقل أحمد رفاعي إلى نادي غزل المحلة، و محمد عاطف، إلى فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة، وأحمد محمود نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.