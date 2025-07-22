بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد يتعاقد مع الكاميروني مبومو من برنتفورد

الرياص - اسماء السيد - لندن : تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم مع الجناح الكاميروني براين مبومو قادما من برنتفورد في عقد يمتد حتى حزيران/يونيو 2030 مع إمكانية التجديد لعام إضافي، وفقا لما أعلنه فريق "الشياطين الحمر" الإثنين في بيان له.

وحسب تقارير صحافية، دفع بطل إنكلترا 20 مرة والذي يدرّبه البرتغالي روبن أموريم، نحو 87 مليون دولار للحصول على خدمات الجناح صاحب الأهداف الـ20 في 38 مباراة في الدوري المحلي الموسم الماضي.

وقال الوافد الجديد البالغ من العمر 25 عاما في تصريح لموقع النادي الرسمي "منذ أن علمت بوجود فرصة للالتحاق بمانشستر يونايتد، لم أتردد أبدا. إنه نادي أحلامي الذي كنت أرتدي قميصه مذ كنت طفلا".

ويُعتبر مبومو الذي انضم إلى برنتفورد في 2019 قادما من نادي تروا الفرنسي، ثالث صفقات يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا من ولفرهامبتون (74 مليون يورو)، إضافة إلى الظهير الأيسر الباراغوياني الشاب دييغو ليون من فريق سيرو بورتينيو.

ويسعى يونايتد الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر في الدوري، الى إيجاد حلّ لمشكلة العقم الهجومي عبر التعاقد مع مبومو وكونيا، بعد اكتفائه بإحراز 44 هدفا في 38 مباراة، رغم ضمه الهولندي جوشوا زيركسي والدنماركي راسموس هويلوند، وهي الحصيلة الأضعف في تاريخه منذ انطلاق الدوري الممتاز في العام 1992.