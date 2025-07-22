"إن بي أيه": كريس بول يعود إلى كليبرز (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : وافق النجم المخضرم كريس بول البالغ من العمر 40 عاما على العودة إلى صفوف فريقه السابق لوس أنجليس كليبرز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لمدة عام واحد وفقا لتقارير متعددة الاثنين.

وذكر موقع "ذا أثلتيك" وشبكة "إي إس بي إن" أن بول الذي اختير 12 مرة لمباراة كل النجوم وافق على شروط العودة إلى صفوف الفريق الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2011 و2017 حيث سيخوض موسمه الـ21 في الدوري.

وستسمح هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 3.6 ملايين دولار، لبول بالبقاء بالقرب من عائلته في لوس أنجليس، مما يمنحه فرصة أخيرة للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وضمّ كليبرز لاعب الارتكاز برادلي بيل من فينيكس صنز وبروك لوبيز من ميلووكي باكس، معززا تشكيلته القوية التي تضم جيمس هاردن وكواهي لينرد.

ونجح كليبرز في تخطي الدور الأول من الأدوار الإقصائية مرتين في المواسم العشرة الماضية، ووصل إلى نهائي المنطقة الغربية لأول مرة في تاريخ النادي في عام 2021 قبل أن يخسر أمام فينيكس.

ويحتل بول المركز الثاني في قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ الدوري من حيث التمريرات الحاسمة والسرقات، بعد عقدين من اللعب مع فرق نيو أورليانز بيليكانز، هيوستن روكتس، أوكلاهوما سيتي ثاندر، فينيكس صنز، غولدن ستايت ووريرز، سان أنتونيو سبيرز وكليبرز.

كما ساهم بول الذي تصدر قائمة أفضل 10 لاعبين في التمريرات الحاسمة خمس مرات وقائمة أفضل 10 لاعبين في سرقات الكرة ست مرات، في فوز المنتخب الأميركي بالميدالية الذهبية في أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.