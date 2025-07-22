الارشيف / اخبار الرياضه

طواف فرنسا: انسحاب الهولندي فان در بول بسبب التهاب رئوي

الرياص - اسماء السيد - مونبلييه (فرنسا) : انسحب الدراج الهولندي ماتيو فان در بول من النسخة 112 لطواف فرنسا قبل المرحلة السادسة عشرة بين مونبلييه ومون فنتو، بسبب إصابته بالتهاب رئوي، بحسب ما أعلن فريق ألبيسين الثلاثاء.

وقال الفريق البلجيكي "عانى ماتيو من أعراض نزلة برد لأيام عدة، لكن حالته تدهورت بشكل ملحوظ بعد ظهر أمس (الإثنين). وفي المساء، أصيب بحمى، ونُقل إلى مستشفى ناربون لإجراء فحوص".

وأضاف "كشفت الفحوص الطبية عن إصابة ماتيو بالتهاب رئوي. وبالتشاور مع الطاقم الطبي، تقرر عدم قدرته على مواصلة السباق. صحته هي الأولوية"، موضحا أن بطل العالم لعام 2023 "سيستريح لمدة أسبوع على الأقل قبل الخضوع لمزيد من الفحوص الطبية".

وكان الفائز ثلاث مرات بسباق باريس روبيه وطواف فلاندر نشطا جدا في النسخة الحالية لطواف فرنسا.

فاز بالمرحلة الثانية في بولوني سور مير وارتدى القميص الأصفر، لكنه قام بالعديد من الانسلالات في مراحل عدة.

