شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل وأحمد ربيع خارج معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الثنائي محمد إسماعيل، مدافع فريق زد، وأحمد ربيع، لاعب وسط البنك الأهلي، والمنتقلين حديثًا إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من حسابات المعسكر الإعدادي للفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

ورغم إتمام التعاقد مع اللاعبين، لم يتم إخطار الجهاز الإداري للفريق الأول بالزمالك بانضمامهما إلى المعسكر، وذلك في ظل اقتراب نهايته، حيث يستعد الزمالك لخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة اليوم الجمعة، قبل أن يُختتم المعسكر يوم الأحد المقبل.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبان في التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء الإجازة القصيرة التي سيحصل عليها الفريق بعد ختام المعسكر، ضمن التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

الزمالك يواجه غزل المحلة وبروكسي وديا بعد معسكر العاصمة الإدارية

قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض مباراتين وديتين عقب انتهاء المعسكر الحالي بالعاصمة الإدارية.

وأوضح مدير الكرة أن الزمالك سيلتقى غزل المحلة في السادسة مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، على أن يلتقى يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل مع نظيره بروكسي في السادسة مساءً على نفس الملعب.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.