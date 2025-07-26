الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصيحة

وجّه لاعب دولي سابق من الجيل الذهبي الذي درّبه مهدي علي وتُوّج ببطولتي الخليج، نصيحة مباشرة إلى زميل له بالاعتزال المبكر، حفاظاً على مكانته الفنية والجماهيرية الكبيرة.

مباريات

اشترط مدرب أجنبي يقود فريقاً في دوري الدرجة الأولى، أن تُقام جميع المباريات الودية خلف أبواب مغلقة، وبعيداً عن التصوير، خوفاً من كشف خططه الفنية، مؤكداً أنه يعمل على بناء فريق قادر على المنافسة بقوة على بطاقة الصعود.

تصوير

رفض مدرب فريق محترف السماح للاعبه الأجنبي الجديد بتصوير فيديو ترحيبي عقب توقيعه، مفضّلاً سفره الفوري إلى المعسكر الخارجي، بحجة ضيق الوقت والحاجة الملحّة إلى تجهيزه بدنياً.

إجازة

فوجئت إدارة نادٍ يُعنى بالألعاب الفردية باعتذار عدد من اللاعبين عن المشاركة في المعسكر الخارجي، على الرغم من إخطارهم المبكر، مفضلين قضاء الإجازة مع العائلة على حساب التحضير للموسم.

حارس

أبدى حارس مرمى مواطن استغرابه من عدم تلقيه أي عروض، على الرغم من إشادة عدد من المدربين بإمكاناته، مؤكداً أنه مازال جاهزاً للعطاء، سواء في الدرجة الأولى أو الثانية.

تعاقد

أثار تعاقد نادٍ في دوري المحترفين مع لاعبين ذوي خبرة محدودة، استغراب جماهيره التي عبرت عن قلقها من تأثير ذلك في حظوظ الفريق في موسم يتطلب عناصر ذات جاهزية عالية.

[email protected]