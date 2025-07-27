شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية توافق على تقديم طلب تنظيم بطولة العالم لكرة القدم للصم 2031 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، عن الموافقة الرسمية على التقدم بطلب تنظيم بطولة العالم لكرة القدم للصم لعام 2031، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز مكانة مصر دوليًا في مجال الرياضات البارالمبية

البارالمبية تطلب تنظيم بطولة العالم للصم

أرسل مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، خطابا رسميا لمسئولي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى للحصول على موافقة الجهة الإدارية لتنظيم البطولة في إطار العمل باللائحة والقانون المتبعة في هذا الشأن.

وجاء قرار تنظيم البطولة العالمية، التي سيشارك فيها منتخبات الصم من جميع قارات العالم، تأكيدًا على التزام مصر بدعم الحركة البارالمبية واستضافة المحافل الرياضية الكبرى على أرضها، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة داخل الدولة.

من جانبه قال الدكتور حسام الدين مصطفى أن استضافة بطولة من هذا الحجم تعد بحق شهادة ثقة من الاتحاد الدولي لرياضات الصم في قدراتنا التنظيمية الرياضية، وتعبر عن رغبتنا في تقديم نموذج عربي رائد يُظهر جاهزية مصر في مجال الرياضة الشاملة.

هذا وتعد هذه البطولة الأولى من نوعها التي يُعلن عن تنظيمها رسميًا في مصر، وتعكس توجه الدولة نحو استضافة المزيد من الفعاليات الرياضية المؤهلة للأولمبياد الدولي بوجه عام، مما يعزز من موقع مصر على خريطة الرياضة العالمية.

البارالمبية تقرر عدم زيادة رسوم الاشتراكات للموسم الجديد

كان مجلس إدارة اللجنة البارالمبية قرر خلال اجتماعه الأخير عدم زيادة رسوم الاشتراكات للاعبين والأندية للموسم الرياضي الجديد 2025/2026، وجاء قرار مجلس الإدارة في إطار الدعم المستمر لأندية ذوي الإعاقة، وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية عن الرياضيين والهيئات الرياضية التي تمارس الرياضات البارالمبية، فضلا عن التأكيد على سياسة اللجنة الداعمة لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية لأصحاب الهمم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية والهيئات الرياضية في مختلف أنحاء الجمهورية.