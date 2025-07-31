شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحصل على توقيع أحمد سعيد في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولي غزل المحلة من الحصول على توقيع أحمد سعيد لاعب خط وسط فريق البنك الأهلى ووادى دجلة السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر.

يأتي توقيع أحمد سعيد عقب رحيله عن البنك الأهلى رغبة من اللاعب في الحصول على فرصة المشاركة في المباريات واستعادة مستواه مره أخرى ، حيث لم يشارك أحمد سعيد صاحب الـ28 عاما مع فريق البنك الأهلى الموسم الماضى فى أى مباراة.

من جانب آخر، بدأ فريق غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة لمدة 10 أيام ضمن المرحلة الأخيرة قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض غزل المحلة العديد من المباريات الودية في تلك الفترة، أبرزها مواجهة الزمالك اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

‎جاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال، كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم