الامارات | لاعب مانشستر يونايتد ينقذ شاباً كان يحاول الانتحار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ نجم منتخب الإكوادور ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً، أنطونيو فالينسيا، شاباً كان يعتزم الانتحار.

وكتب فالينسيا، الذي اعتزل كرة القدم قبل أربع سنوات، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: «مساء الإثنين، مررت بتجربةٍ لم تكن مُمتعة على الإطلاق، أراد شاب إنهاء حياته على ذلك الجسر، وكان صغيراً جداً، نزلت من سيارتي واقتربت منه، لم أنقذه، لكنني حاولت التحدث إليه».

وأضاف «الحمد لله أنه تعرّف إليّ، حاولت أن أقول له بضع كلمات لتحفيزه، وكان الأمر صعباً للغاية، الحمد لله أن أفراد عائلته وصلوا وقرر عدم الانتحار».