الجيش السوداني يستهدف مخزن ذخيرة للميليشيا ومقتل قائد ميداني بارز

أفادت مصادر ميدانية، أنّ الجيش في السودانّ شنّ غارات جويّة مكثّفة على مواقع لميليشيا الدعم السريع في كردفان ودارفور واستهدف قيادات ميدانية في تلك المحاور.

ووفقًا للمصادر، فإنّ سلاح الطيران استهدف مخزناً للذخيرة ومسيرات استراتيجية للميليشيات، إلى جانب منظومة للتشويش بطاقمها بمدينة نيالا، كما استهدفت مسيرات الجيش تجمعاً لقوات الميليشيات في محيط مدينة بابنوسة، بغارات أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز”، أمير خواجة. باج نيوز

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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