كامل إدريس يعلن عزمه عقد لقاء جامع يضم مختلف القوى السياسية والمجتمعية قريباً

في ظل التطورات السياسية الراهنة، وعلى خلفية تواصل عدد من القوى السياسية مع رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، يؤكد مكتب رئيس الوزراء أن سيادته شدد على حرصه العميق على تعزيز روح الحوار الوطني، وترسيخ مبادئ الشفافية والتوافق بين مكونات المشهد السياسي السوداني.

وأعلن رئيس الوزراء في هذا السياق، عزمه عقد لقاء جامع قريباً يضم مختلف القوى السياسية والمجتمعية، بهدف نقاش صريح ومسؤول حول مستقبل المرحلة الانتقالية، والسعي للتوافق على رؤى وطنية تسهم في تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية.

وأشار مكتب رئيس الوزراء في تصريح ل(سونا) أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الضيقة، واستدعاء روح المسؤولية والتجرد من أجل الوطن.

وعليه يجدد رئيس الوزراء دعوته إلى جميع القوى السياسية لاتباع نهج الحوار البناء والعمل المشترك، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام، والاستقرار، والديمقراطية، وصولاً إلى سودان يسع الجميع، يصون كرامة أبنائه ويحفظ وحدته الوطنية.

سونا