20 يوليو موعداً لتوجيه التهمة لحميدتي وقادة الدعم السريع المتهمين بقتل والي غرب دارفور خميس أبكر

قالت النيابة العامة في السودان، إن محكمة مكافحة الإرهاب، حددت العشرين من يوليو الجاري،موعدا لإصدار قرارها بشأن توجيه التهمة ،بحق المتهمين بقتل والي غرب دارفور خميس أبكر.

ويحاكم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” وقائد ثاني القوات عبدالرحيم دقلو والعشرات من قادة الدعم غيابياً بتهمة ارتكاب الجريمة.وفقاً للنيابة.

الحدث

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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