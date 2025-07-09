عاجل.. المريخ يكسب شكواه ضد مريخ الأبيض ويعود لصدارة دوري النخبة

تلقى المريخ خطاباً من الإتحاد السوداني لكرة القدم يفيد بكسب النادي شكواه ضد مشاركة لاعب نادي المريخ الأبيض ” محمد الطيب ” و اعتبار المريخ الأبيض مهزوماً 3|0. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق, ليتقدم المريخ معترضاً على صحة تسجيل لاعب مريخ الأبيض المقيد في كشوفات نادي أركويت الخرطوم. المريخ, وبعد أن كسب الشكوى عاد لمزاحمة نده التقليدي الهلال, على صدارة دوري النخبة, الذي يقام بمدينتي عطبرة, والدامر بولاية نهر النيل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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