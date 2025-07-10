فاجأت الفنانة السودانية, الشابة فهيمة عبد الله, جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حديث. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الشابة وهي تقود سيارتها الجديدة الفارهة من طراز “بوكسي” أحدث موديل. كما أظهر المقطع المطربة وهي تلقي التحية على الجمهور بالشارع العام, رواد مواقع التواصل وبعد مشاهدتهم المقطع أطلقوا عدد من التعليقات الساخرة أبرزها: (بعد الطلاق أمورها زبطت). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تفاجئ المتابعين وتظهر وهي تقود سيارة “بوكسي” أحدث موديل.. تلقي التحية على الجمهور بالشارع العام وساخرون: (بعد الطلاق أمورها زبطت) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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