شاهد بالفيديو.. زواج رجل الأعمال السوداني والأب الروحي لبعض المطربات “عزيز كوشي” والدولية تشتت أموال طائلة من النقطة بالعملة المصرية فرحة بزواجه

وسط حضور عدد من المطربات احتفل رجل الأعمال السوداني, المثير للجدل (عزيز كوشي) بزواجه عبر حفل “حناء” أقيم بإحدى الشقق بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول حضور عدد من الفنانات في مقدمتهم الفنانة مروة الدولية, والفنانة زبيدة الإنقاذ. حيث قامت الدولية, بتشتيت أموال طائلة من النقطة بالعملة المصرية, على صديقتها وزميلتها الفنانة زبيدة الإنقاذ, وذلك فرحة بزواج “كوشي”, الملقب بالأب الروحي لعدد من المطربات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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