والي البحر الأحمر يُسجل زيارة للمدينة الصناعية ببورتسودان ويشّيد بمصانع دخلت دائرة الإنتاج

– سجل والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، زيارة إلى المدينة الصناعية ببورتسودان، شملت ثلاثة مصانع بدأت دخول دائرة الإنتاج.

رافقه في الزيارة مدير عام قطاع الصناعة بالولاية ، ومدير عام الهيئة العامة للإستثمار بالولاية وذلك بغرض الوقوف على مجمل الأوضاع بالمصانع التي دخلت دائرة الإنتاج والتحديات التي تواجهها. وتضمنت الزيارة مصانع: حلول للمباني الجاهزة، ومصنع بشري للصابون السائل ومصنع اوك لتصنيع وتجميع المكيفات .

وقال الأستاذ أحمد محمد طاهر، مدير عام قطاع الصناعة بالولاية، إن زيارة الوالي هدفت إلى الاطلاع على أوضاع المصانع والمشاكل التي تعترض سير عملها، مشيرًا إلى أن هذه المصانع أنشئت أثناء الحرب.

وأضاف أن الصناعيين أكدوا استعدادهم لتغطية الاحتياجات، وأن عزيمتهم لا تلين رغم التحديات، وهم قادرون على تجاوزها. مؤكداً العمل على حل مشاكل هذه المصانع ومعالجتها بشكل عاجل.

من جانبها، قالت الأستاذة نادية ناصر، مدير الهيئة العامة للاستثمار بالولاية، إن الزيارة شملت ثلاثة مصانع دخلت الإنتاج مؤخرًا، وهي: مصنع حلول للمباني الجاهزة، مصنع بشري للصابون، ومصنع مكيفات نسمة ، وقد بدأت هذه المصانع في طرح منتجاتها للأسواق. مشيرة إلى وجود تحديات متعلقة بكيفية تشغيل هذه المصانع بكفاءة.

من جهته قال الأستاذ يوسف محمد إبراهيم، مدير مصنع حلول للمباني الجاهزة وهو استثمار صيني مملوك لشركة أدونيس للهندسة المحدودة، وتهتم بمشاريع البني التحتيه ، مبيناً بأن المصنع دخل الإنتاج الفعلي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك بواسطة فريق فني من الخبراء من دولة الصين، وقد نفذ العديد من المشاريع المهمة.