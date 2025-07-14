شاهد بالصورة والفيديو.. قائد كتائب البراء بن مالك يشارك طفله الصغير ألعاب الشجاعة والرجولة والتحدي

شارك قائد كتائب البراء بن مالك, التي تقاتل بجانب القوات المسلحة, في حرب الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع, متابعيه مقطع فيديو جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام المصباح أبو زيد طلحة, بمشاركة مقطع فيديو مع طفله الصغير داخل منزلهم في استراحة محارب قصيرة. https://www.facebook.com/reel/613085138500580 وظهر قائد كتائب البراء, وهو يعلم نجله الصغير إحدى ألعاب التحدي التي تكسب الطفل الشجاعة والرجولة, حسبما كتب على المقطع. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كتب المصباح: (علّموا أبناءكم المهارات التي تبني فيهم الرجولة، وتعزّز فيهم الثقة والشجاعة ورباطة الجأش والجرأة والخفة والتوازن والفراسة والمهابة وقيادة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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