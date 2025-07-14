شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة مصرية تشارك فنانها المفضل طه سليمان الغناء في حفله الأسطوري بالقاهرة

حقق حفل أقامه الفنان السوداني, الشهير طه سليمان, بمدينة الرحاب, بمصر, نجاح منقطع النظير وأصبح حديث الرواد والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهرت إحدى فقرات الحفل مشاركة الموهبة المصرية “شهد”, والتي شاركت بالغناء مع المطرب السوداني, الشهير. ووفقاً لما كتب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي, فإن “شهد” تعد من أشهر محبي الفنان طه سليمان, بالوطن العربي, حيث ظهرت في مقاطع سابقة وهي تحفظ وتردد أغنياته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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