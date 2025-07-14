نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال إعجاب الجمهور والمتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حمل الفيديو بشريات أمل لأهالي وسكان مدينة بحري, إحدى مدن العاصمة الثلاث. المقطع الذي تم تصويره من أهم وأشهر المحطات بالمدينة الملقبة بسر الهوى, أظهر عودة الحياة لطبيعتها بموقف مواصلات المحطة الأوسطى بحري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بشريات العودة تتوالى.. المحطة الأوسطى بحري تعود لطبيعتها لأيام ما قبل الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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