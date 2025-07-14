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تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد انتشاره على السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع الذي أثار غضب المتابعين أظهر فتاة حسناء قال ناشرو المقطع أنها سودانية, الجنسية وهي تستعرض جمالها بطريقة مثيرة.
الفتاة قام بإرتداء أزياء فاضحة عبارة عن “بنطلون”, ممزق كشف عن أفخاذها وملابس قصيرة كشفت بها عن بطنها وهو ما أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل السودانية.
ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفتاة المثيرة للجدل تدعى “منوش التشادية”, حسب إحدى حساباتها على فيسبوك, وهو ما يؤكد أن الفتاة ليست سودانية, كما أشاع ناشرو المقطع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. سودانية حسناء تثير ضجة إسفيرية واسعة باستعراضها لجمالها وكشفها عن بطنها وأفخاذها.. تعرف على التفاصيل كاملة!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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