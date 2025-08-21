- 1/2
- 2/2
اجتمع وكيل وزارة الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بوزير الصحة بالولاية الشمالية الدكتور ساتي حسن ساتي، وناقش الطرفان سبل تعزيز القطاع الصحي في الولاية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة بمكتب الوكيل في مدينة بورتسودان الاربعاء.
أشاد الدكتور هيثم بالتقدم الملحوظ الذي يشهده القطاع الصحي بالشمالية، مؤكداً أن دعم الحكومة الاتحادية ساهم بشكل كبير في توطين الخدمات الصحية بالولايات، ومثمناً جهود حكومة الولاية في إعطاء الأولوية للصحة ضمن سياساتها. كما عبّر عن استعداد الوزارة الاتحادية لتسخير كافة إمكانياتها لدعم الولايات، مشيراً إلى أهمية الاستعداد لفصل الخريف وما يتطلبه من جاهزية صحية.
من جانبه، ثمّن الدكتور ساتي حسن دعم وزارة الصحة الاتحادية، واستعرض الوضع الصحي الراهن في الولاية، متحدثاً عن مشروعات التطوير الجارية، وعلى رأسها مشروع افتتاح مستشفى التضامن للطوارئ والإصابات.
كما أشار إلى الحاجة لبعض الأجهزة والمعدات الطبية، وقدم تقريراً مفصلاً عن الوضع الصحي، داعياً إلى زيارة ميدانية للولاية الشمالية لافتتاح عدد من المشاريع الصحية الجديدة، في إطار خطة تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل وزارة الصحة يشيد بالتقدم الكبير الذي شهده القطاع الصحي بالشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.