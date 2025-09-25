وجه الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة بتسيير قافلة غذائية ودوائية للمحاصرين بمدينتي كادوقلي والدلنج بولاية جنوب كردفان . وأعلن لدى لقائه بمكتبه الاربعاء بأعضاء المبادرة الشعبية لشعب النوبة لدعم المتأثرين بالحرب في مدينتي كادوقلي والدلنج برئاسة الأستاذ عثمان رحال رئيس المبادرة بالولاية تضامن حكومة ومواطني الجزيرة مع كل المواطنيين المتأثرين بالحرب في جنوب كردفان وولايات دارفور . فيما أعلن رئيس المبادرة أن المبادرة تستهدف الدفع بإستقرار الولاية وإسناد ودعم برامج حكومة الولاية والعمل علي نبذ خطابات الكراهية ورتق النسيج الإجتماعي وبناء وتعزيز السلم المجتمعي وإستكمال المصالحات . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر والي الجزيرة يوجه بتسيير قافلة غذائية ودوائية للمحاصرين بكادوقلي والدلنج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.