عادت المودل والممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الحسناء أمل المنير, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جرى تداوله حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الممثلة التي تلقب نفسها باسم “أمول”, ظهرت في الفيديو مع الكوميديان ونجم السوشيال ميديا “برهومي”. الثنائي ظهر في “لوكيشن” تصوير إحدى المقاطع حيث ظهرت أمول, على “مرجيحة” وأمامها “برهومي”, وهي تطالبه بمساعدتها على اللعب (دورني أحسن ليك). ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن أمول المنير, كان قد تزوجت من الحرس الشخصي لقائد مليشيا الدعم السريع, قبل أشهر من الحرب بين الجيش والمليشيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تعود بمقطع فيديو مثير مع أحد نجوم السوشيال ميديا وتطالبه بمشاركتها اللعب على “المرجيحة” (دورني أحسن ليك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.