شاهد بالصورة.. المشاكل تحاصر “الجبلية”.. مجموعة محمود في القلب تفوض أبرز المحاميين لفتح بلاغ في مواجهة الفنانة عشة الجبل

تداول جمهور الفنان السوداني, الراحل محمود عبد العزيز, صورة من خطاب تفويض من مجموعة “محمود في القلب”, لأبرز المحاميين, بالمجموعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت المجموعة بتفويض المحاميين, علي حسن علي, أحمد سر الختم, ومحمود محمد حامد, بفتح دعوى جنائية لدى نيابة المعلوماتية ضد الفنانة عشة الجبل. وأتهمت المجموعة المطربة بالإساءة للفنان الراحل في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار جدلاً واسعاً وسط محبيه وأسرته الصغيرة والكبيرة. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن إتحاد المهن الموسيقية بالسودان, كان قد أصدر قرار صباح الخميس, أعلن فيه فصل الفنانة من الإنتساب للإتحاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

